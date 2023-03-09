19:02 9 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял исполнительного директора Объединенной программы ООН по борьбе с вирусом иммунодефицита человека/синдромом приобретенного иммунодефицита человека (UNAIDS) Винни Бьяниму.

Выразив удовлетворение участием в Х Глобальном бакинском форуме, Винни Бьянима отметила его прекрасную организацию и сказала, что расценивает создание Международного центра Низами Гянджеви как важную инициативу, подчеркнула рост влияния данного института на мировом уровне.

Отметив, что деятельность Международного центра Низами Гянджеви берет начало в древнем городе Гянджа – родине великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, Президент Ильхам Алиев сказал, что в последующие годы Центр добился еще большего развития, и в этом году в нашей стране проводится уже Х Глобальный бакинский форум.

Поздравив главу государства с успешной деятельностью в качестве председателя Движения неприсоединения и прекрасной организацией в Баку Саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, Винни Бьянима подчеркнула, что Движение играет очень важную роль в сегодняшних международных отношениях.

Подчеркнув успехи Азербайджана в области здравоохранения, в том числе в борьбе с инфекционными заболеваниями и СПИД, гостья отметила серьезные достижения в осуществлением целей устойчивого развития в этой сфере. Она попросила поддержки Азербайджаном проектов, которые возглавляемая ею организация планирует реализовать на африканском континенте и в других странах.

Напомнив о том, что в первые годы независимости в результате агрессии Армении против нашей страны более миллиона азербайджанцев были изгнаны из родных очагов и проживали в палаточных городках, глава государства отметил, что в то время экономическое положение Азербайджана было тяжелым, наша страна столкнулась с серьезными трудностями. Он подчеркнул, что в то время международные институты оказали поддержку Азербайджану. Президент Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан, внося свой вклад в программы помощи на международном уровне, стал потенциальной страной-донором. Глава государства сказал, что Азербайджан тесно сотрудничает с соответствующими институтами ООН и поддерживает их деятельность.

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18:54 Создание Международного центра Низами Гянджеви – важная инициатива, и его влияние на мировом уровне растет.

Об этом заявила исполнительный директор Объединенной программы ООН по борьбе с вирусом иммунодефицита человека/синдромом приобретенного иммунодефицита человека (UNAIDS) Винни Бьянима на встрече с президентом Ильхамом Алиевым. Ее слова приводит «Азертадж».

Поздравив главу государства с успешной деятельностью в качестве председателя Движения неприсоединения и прекрасной организацией в Баку Саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, Винни Бьянима подчеркнула, что Движение играет очень важную роль в сегодняшних международных отношениях.

Говоря об успехах Азербайджана в области здравоохранения, в том числе в борьбе с инфекционными заболеваниями и СПИД, гостья отметила серьезные достижения в осуществлением целей устойчивого развития в этой сфере. Она попросила поддержки Азербайджаном проектов, которые возглавляемая ею организация планирует реализовать на африканском континенте и в других странах.