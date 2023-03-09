Принимающие участие в Глобальном Бакинском форуме высокопоставленные лица, приехавшие из различных стран, обсуждают волнующие мир вопросы и пытаются найти пути их решения.

Об этом заявил сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин.

Отметив важность обмена опытом как одного из форматов мероприятия, Исмаил Серагельдин сказал: «Наш мир переживает сложный период, и на фоне проблем, волнующих человечество, очень важен взаимный диалог, проведение дискуссий, изучение мнений. В этом контексте каждая страна должна внести свой вклад». Его слова приводит «Азертадж».

По словам сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви, как формат, так и спектр охвата тематики Глобального Бакинского форума с каждым годом расширяется.