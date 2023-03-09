Иранский суд окончил рассмотрение дела о сбитом украинском самолете и вскоре вынесет вердикт. Об этом в четверг сообщил глава судебной организации вооруженных сил (ВС) Ирана.

«Разбирательство по делу о сбитом украинском самолете завершено, и скоро будет вынесен приговор», — цитирует его агентство Tansim.

Чиновник также выразил недовольство преждевременными высказываниями относительно возможного решения суда. «Необходимо дать судьям возможность вынести беспристрастное решение по этому важному делу», — подчеркнул он.