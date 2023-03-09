ЗАО «Азербайджанские железные дороги» с 11 марта вносит изменения в график движения электропоездов, курсирующих по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии. Целью данных изменений является приведение времени нахождения поездов в пути в соответствие со скоростями движения, своевременной доставкой пассажиров по графику и частичным регулированием пассажиропотока.

С новым графиком движения можно ознакомиться на корпоративной веб-странице www.ady.az, в Бакинском железнодорожном вокзале и на всех станциях и остановках по маршруту Абшеронской кольцевой железной дороги, а также на мониторах электропоездов.