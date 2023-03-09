Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что проблема с поставками боеприпасов никак не решится, также он теперь не может обращаться с просьбами о боеприпасах в подразделения по каналам специальной связи. Об этом сообщает пресс-служба основателя компании.

«Лучше с боеприпасами не стало. По основным видам вообще не изменилось. Но изменения есть. Чтобы я перестал просить боеприпасы, мне отключили все телефоны специальной связи во всех подразделениях», — цитирует пресс-служба Пригожина его слова.

Он также добавил, что ему заблокировали все пропуска в ведомства, которые должны принимать решения.

Теперь, по словам Пригожина, он сможет просить боеприпасы исключительно через СМИ, чем и планирует заниматься.