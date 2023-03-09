«У подорвавшегося на мине в Тертерском районе мужчины ампутирована нога».

Об этом сообщили в пресс-службе Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

9 марта 2023 года на неочищенном от мин участке села Чайлы Тертерского района Хадыев Ягуар Алигейдар оглу (1989 г.р.) получил травмы различной степени тяжести в результате подрыва на мине. Он был госпитализирован, его левая нога была ампутирована.

ANAMA вновь призывает граждан избегать несанкционированных поездок, не посещать опасные и подозрительные территории и не касаться неизвестных предметов.