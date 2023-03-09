По прогнозам, в ближайшее время уровень воды в Каспийском море упадет на 9-30 метров.

Об этом министр информации и социального развития Казахстана Дархан Кыдырали сказал на панельной дискуссии в рамках X Глобального Бакинского форума, передает Report.

По его словам, мир сталкивается с рядом вызовов, в том числе с природными катастрофами, изменениями климата, а также вызовами в сфере продовольственной безопасности: «Разрушительное землетрясение унесло жизни десятков тысяч граждан Турции. В Каспийском регионе также много вызовов. По прогнозам, в ближайшее время уровень воды в Каспийском море упадет на 9-30 метров, что несет угрозу для пяти прикаспийских стран».

Выступая, Дархан Кыдырали также отметил, что Казахстан остается привержен миру.