«Климатические изменения — это главная угроза для продовольственной безопасности. К примеру, 9 марта температура воздуха составила 3-4 градуса тепла, а сегодня, 9 марта, уже 10-12 градусов тепла. Это тоже проявление климатических изменений».

Об этом на панели «Мегаопасное время: Климатические изменения, продовольственная безопасность, ядерная безопасность» в рамках Х Бакинского Глобального форума на тему «Мир сегодня: Вызовы и надежды», проводимом при организации Международного центра Низами Гянджеви, сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

Министр отметил, что глобальное потепление негативно влияет на водные ресурсы: «70% водных ресурсов Азербайджана поступает из трансграничных водоемов. Риски, связанные с климатическими изменениями, связаны не с одной страной, с ними необходимо бороться на региональном уровне. Мы сильно зависимы от воды из водоемов Турции, Грузии, России и Ирана. Если мы не сможем создать Smart-систему управления воды, то решить проблемы не удастся».

Мухтар Бабаев добавил, что если посмотреть на последние 30 лет, селей становится больше.

«Нам необходимо создать очень прагматичную систему. С этим вопросом невозможно справиться в одиночку, поэтому следует подумать о создании платформы регионального уровня», цитирует Бабаева АПА.