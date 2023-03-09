Таможенная система Турции блокирует оформление транзита санкционных грузов в Россию, рассказали российским СМИ участники рынка. По их словам, проблемы возникли при транзите санкционных товаров, которые идут в Россию по схемам параллельного импорта.

«Еще вчера мы начали получать уведомления от агентов о том, что отменяются ранее согласованные букинги вылетов. Сказали, что причина в том, что транзитные для Турции грузы больше не отправляют в Россию»,— рассказал гендиректор компании «Оптималог» Георгий Властопуло.

По словам Валерии Савенковой, коммерческого директора компании Transasia Logistics, официальных приказов и постановлений власти Турции не публиковали, поскольку в этом случае им пришлось бы признать факт поставок санкционной продукции для России.

Некоторые собеседники связывают остановку транзита санкционных грузов с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена. По данным Financial Times, давление на Турцию также оказывают Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), ставшие главным поставщиком электроники в Россию. В 2022 году ОАЭ увеличили экспорт электроники в Россию в семь раз — почти до $300 млн.