34-летний мужчина подорвался на мине в Тертере.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что 9 марта в районную прокуратуру поступила информация о Ягуаре Хадиеве, 1989 г.р., получившем телесные повреждения различной степени в результате подрыва на мине на освобожденной территории Тертерского района:

«Сотрудниками прокуратуры осмотрено место происшествия и проведены другие необходимые следственные действия.

В настоящее время прокуратура Тертерского района продолжает расследование по указанному факту».