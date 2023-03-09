Минская группа ОБСЕ хотела, чтобы карабахский конфликт был заморожен навсегда.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему «Мир сегодня: вызовы и надежды» в Баку.

«В 1992 году, сразу после начала конфликта, ОБСЕ создала Минскую группу. Но, к сожалению, за 28 лет Минская группа не представила, не добилась никаких результатов. И в конце переговорного процесса нам показалось, что они просто хотят заморозить ситуацию. Они хотели, чтобы этот конфликт был заморожен навсегда. Но мы с этим не согласились. Мы сделали то, что посчитали нужным сделать, используя наше право на самооборону, Устав ООН, в частности статью. Мы освободили наши территории силой. Это было наше законное право», — отметил глава государства.