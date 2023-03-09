Мы очень старались урегулировать конфликт с Арменией мирным путем. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему «Мир сегодня: вызовы и надежды» в Баку.

«Конфликты можно разрешить двумя путями: мирным и немирным. Мы очень старались урегулировать конфликт с Арменией мирным путем, несмотря на то, что в результате армянской оккупации в Азербайджане возник гуманитарный кризис, более 1 миллиона азербайджанцев остались без крова, стали беженцами и вынужденными переселенцами», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Армения проводила политику этнической чистки против азербайджанцев, изгнала их из Карабаха, подвергла миллион азербайджанцев страданиям.

«Несмотря на наши попытки решить проблему мирным путем и убедить Армению выполнить резолюции Совета Безопасности ООН, которые требовали немедленного, полного, безоговорочного вывода армянских войск с азербайджанских территорий, Армения просто проигнорировала эти резолюции, продемонстрировав неуважение к международному праву и сообществу», — добавил он.