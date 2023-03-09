В Сумгайыте произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, столкнулись микроавтобус марки Ford и грузовик марки DAF.

В больницу скорой и неотложной медицинской помощи Сумгайытского медицинского центра TƏBIB поступили 15 пострадавших в результате аварии микроавтобуса с грузовиком.

Об этом сообщили в Медцентре.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Четверо из них выписаны на амбулаторное лечение. В настоящее время лечение троих, которые находятся в умеренно тяжелом состоянии, продолжается в терапевтическом отделении, троих в тяжелом состоянии — в реанимации, а пяти пострадавших, состояние которых оценивается как стабильное — в отделении скорой помощи.