Власти планируют расселить порядка 1,5 млн жилых домов в 17-миллионном Стамбуле в течение пяти лет из-за риска их обрушения в результате возможного землетрясения магнитудой выше 7.

Об этом сообщил министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум.

«Свыше 70% территории Турции расположено в сейсмически опасных зонах. Одним из таких районов является Стамбул, в котором в течение пяти лет планируется расселить 1,5 млн жилых домов. По 500 тыс. новых домов будет возведено в европейской и азиатской частях города, столько же построят на месте прежних строений», — приводит в четверг слова министра телеканал CNN Türk.

По словам Курума, план переселения, который готовился в течение четырех лет, учитывает существующую структуру транспортной логистики. Детали плана в ближайшие дни объявит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил министр.