Хочу выразить благодарность Международному центру Низами Гянджеви за большое уважение к памяти и наследию великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, имя которого и носит центр.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему «Мир сегодня: вызовы и надежды» в Баку.

«Низами Гянджеви родился, жил, умер и похоронен в своем родном городе Гяндже — одном из древних городов Азербайджана. А его мудрость и талант символизируют таковые мудрость и талант азербайджанского народа», — подчеркнул глава государства.