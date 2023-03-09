Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет применять западное оружие для ударов по территории Российской Федерации.

Зеленский подчеркнул, что множество раз заявлял, что украинскую сторону не интересует российская земля.

Он подчеркнул, что Киев не считает возможным переговоры с руководством российской стороны. По его словам, у Украины нет уверенности в том, что Москва сдержит слово.

По словам Зеленского, продолжение конфликта может привести к третьей мировой войне, но дипломатическое разрешение возможно только, если Россия выведет свои силы.