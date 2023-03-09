Член Совета безопасности и внешней политики при турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане и ректор университета Алтынбаш (Стамбул) Чагры Эрхан заявил, что если Финляндия и Швеция выполнят свои обещания по борьбе с курдскими формированиями, то турецкий парламент сможет ратифицировать соглашения об их вступлении в альянс осенью или зимой. Об этом сообщает «Лента.ру».

По его словам, в текущий момент парламентарии Турции заняты подготовкой к выборам, а первая сессия парламента в новом составе пройдет лишь через несколько месяцев. Он отметил, что обсуждение вопроса членства Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе будет зависеть от избранных депутатов.

Он отметил, что если Берн и Хельсинки действительно захотят стать членами альянса, а также предпримут для этого все необходимые шаги, то смогут сделать это уже осенью или зимой 2023 года.