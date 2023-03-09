В связи с распространившейся в ряде новостных сайтов информацией об избиении охранника Unibank, сообщаем, что в филиале «Нариманов», расположенном по улице Тебриз, 94, не было зафиксировано никаких инцидентов.

Об этом говорится в сообщении Unibank.

В сообщении говорится, что у банка нет сотрудника по имени Багиров Лятиф Исмаил оглу.

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09:06 В Наримановском районе Баку в драке избит охранник филиала банка.

Инцидент зарегистрирован на улице Тебриз, 94, передает АПА.

Сотрудник Unibank Багиров Лятиф Исмаил оглу 1994 года рождения, находясь на работе, внезапно подвергся нападению неизвестных лиц.

Он был избит и получил тяжелые травмы.

На место происшествия были привлечены сотрудники Наримановского районного управления полиции.