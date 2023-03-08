Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил участников протестов в Грузии.

«Хочу поблагодарить всех, кто в эти дни на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги. Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, раздававшийся в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение Грузии. Нет такого украинца, который не желал успеха нашей дружеской Грузии. Демократический успех. Европейский успех. Мы хотим быть в Евросоюзе – и будем. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Этого заслуживают все свободные народы Европы», – сказал Зеленский в вечернем обращении.