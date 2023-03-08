Как сообщалось ранее, на прошлой неделе была запущена акция «Поделись подарком 8 марта», организованная платформой «Братская помощь» и Ассоциацией по развитию женского предпринимательства в Азербайджане (AQSIA).

В рамках этой акции азербайджанские женщины поделились своими подарками с пострадавшими от землетрясения турецкими женщинами, сообщает «Тренд».

Сегодня при участии посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи, женщин-предпринимателей, представителей неправительственных организаций, грузовики с помощью, совместно предоставленные платформой «Братская помощь» и AQSIA, были отправлены из Агротерминала.