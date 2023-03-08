Блогер Илья Варламов собирается сменить Россию на Туркменистан. Он заявил, что получил гражданство и намерен в скором времени переехать.

В своем посте Варламов рассказал, что несколько лет назад ввязался в очень необычную историю. Он сфотографировался для соцсетей и с паспортом в руках сообщил, что получил гражданство Туркменистана в посольстве в Стамбуле.

«Смотрите и завидуйте, я гражданин. Впереди сложный переезд и много интересного контента», — написал блогер на своей странице.