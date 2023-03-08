Латвия, как государство-член Европейского Союза (ЕС), заинтересована в тесном сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном.

Об этом сказал президент Латвии Эгилс Левитс в заявлении для прессы после состоявшейся встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Его слова приводит пресс-служба Алиева.

«Латвия приветствует Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества между ЕС и Азербайджаном в энергетической сфере», — отметил Э.Левитс. Он подчеркнул, что в настоящее время Азербайджан играет очень важную роль в диверсификации энергоснабжения Европейского Союза и вносит вклад в энергетическую безопасность ЕС.