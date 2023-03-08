Мы планируем отметить 30-летие установления дипломатических отношений. На протяжении тридцати лет наши двусторонние отношения успешно развивались.

Об этом сказал президент Латвии Эгилс Левитс в заявлении для прессы после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Его слова приводит пресс-служба Алиева.

«Между нашими странами имеется целый спектр двусторонних вопросов, которые мы можем продвигать, в том числе мы должны сотрудничать на глобальном, международном уровне», — отметил Э.Левитс.