Нашим главным торговым партнером является Европейский Союз. Безусловно, с годами доля торговли с Европейским Союзом будет расти.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после состоявшейся 8 марта встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Глава государства отметил, что Латвия всегда играла очень важную и очень позитивную роль в обеспечении более тесного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, так же как и в сотрудничестве между НАТО и Азербайджаном, которое тоже развивается очень успешно.

«Мы очень благодарны нашим латвийским друзьям за эту постоянную поддержку», — подчеркнул президент.