Военные Китайской Народной Республики (КНР) захотели научиться сбивать низкоорбитальные спутники Starlink, а также защищать свои танки и вертолеты на основе опыта российской «спецоперации» в Украине. Таким образом Пекин рассчитывает подготовится к возможной войне с Тайванем, который США снабжают оружием, сообщает Reuters на основе анализа около 100 публикаций в более чем в 20 китайских военных журналах.

В шести статьях ученых Народно-освободительной армии Китая (НОАК) основное внимание уделяется спутниковой сети Starlink, запущенной компанией Илона Маска SpaceX. Эта сеть обеспечила безопасную связь украинским военным даже в условиях атак на энергосистему страны.

Также, согласно анализу агентства, китайские исследователи установили, что Пекину следует уделять больше внимания развитию беспилотников. В материале журнала государственной оборонной корпорации КНР Norinco отмечается, что дроны будут «пробивать двери» будущих войн.

В свою очередь, в октябрьской статье, опубликованной в официальном журнале Государственного управления оборонной науки, техники и промышленности Китая, указывалось, что НОАК следует развивать свои возможности по защите военной техники от ракет комплексов Stinger и Javelin, которые представляют опасность для летательных аппаратов и «наносят серьезный урон российским танкам» на Украине.