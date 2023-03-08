Отношения между Латвией и Азербайджаном развиваются очень успешно. Наши страны являются стратегическими партнерами.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после состоявшейся 8 марта встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Подчеркнув, что несколько лет назад между двумя странами была подписана Декларация о стратегическом партнерстве, президент Алиев отметил, что «мы действительно действуем как стратегические партнеры».

«Между нами налажен очень активный политический диалог. Я совершил несколько визитов в Латвию, в том числе и официальных. Президенты Латвии несколько раз посещали Азербайджан. И, конечно, сегодняшний визит господина президента является яркой демонстрацией нашего тесного сотрудничества.

Наша совместная экономическая комиссия функционирует очень активно и также регулярно проводит заседания», — добавил глава государства.