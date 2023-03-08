В своей свежей сводке министерство обороны Великобритании пишет о визите министра обороны РФ Сергея Шойгу в зону боевых действий в Украине.

4 марта 2023 года минобороны России опубликовало видео, сделанное, как утверждается, во время визита министра обороны России Сергея Шойгу в зону боевых действий Украине. Это достаточно редкое событие, возможно, стало ответом на появившиеся ранее кадры, на которых основатель группы ЧВК «Вагнер» посещает своих бойцов на передовой. ЧВК «Вагнер» находится в конфликте с минобороны, и, вероятно, Шойгу болезненно относится к сравнениям с Пригожиным;

Единственным высокопоставленным командиром российских войск в Украине, показанным на видео вместе Шойгу, был генерал-полковник Рустам Мурадов. Примечательно, что Мурадов отвечает за Угледарский сектор Донецкой области, где за последние три месяца провалилось несколько попыток наступления;

До недавнего времени российское командование возлагало большие надежды на прорыв под Угледаром. Теперь перед ним стоит дилемма: предпринять ли еще одну попытку наступления в этом районе или бросить все силы на ожесточенные бои севернее Бахмута и Кременной.