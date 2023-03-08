За взрывами «Северных потоков» может стоять «частное предприятие из Украины», пишет The Times.

По данным СМИ, «это было осуществлено не американцами, русскими или поляками, а частным предприятием из Украины».

Также сообщается, что на западе спецслужбы знали об украинском следе в диверсиях на газопроводах уже через неделю после взрывов.

В НАТО стремились, чтобы данная информация не стала публичной, так как это привело бы к обострению отношений между Украиной и Германией.

«Имя предполагаемого частного спонсора, украинца, не связанного с правительством президента Зеленского, уже несколько месяцев циркулирует в разведывательных кругах, но не раскрывается», — пишет издание.

Тем временем издание Politico со ссылкой на сотрудника конгресса США пишет, что диверсии на «Северных потоках», вероятно, совершили люди, связанные с Украиной, а не РФ и США.

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинские спецслужбы не имеют к отношения к диверсиям и выразил уверенность, что в ходе официального расследования будут установлены все детали инцидента.

«Для меня это довольно странная история, не имеющая ничего общего с нами. Я думаю, что проводимое соответствующими властными структурами официальное расследование выявит все детали. Это было бы определенным комплиментом для наших специальных сил, но это не наши действия», — заявил он в Стокгольме перед началом неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС, передает «Укринформ».