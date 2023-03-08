Президент Азербайджана Ильхам Алиев «привержен процессу нормализаций отношений между Баку и Ереваном», а у Никола Пашиняна «есть обязательства». Было бы удивительно, если бы между Арменией и Азербайджаном всего через два года после последней крупномасштабной войны все было нормально. Об этом заявил спецпредставитель Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

По его словам, процесс нормализации между странами «займет время».

«Важно то, что у лидеров Еревана и Баку есть политическая воля для ликвидации последствий этого конфликта. С этой точки зрения мы считаем, что президент Алиев привержен этому процессу, а у премьер-министра Пашиняна есть обязательства. Но опять же, это требует времени и является нелегким процессом», — сказал он в интервью АПА.