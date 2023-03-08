Китайские власти выделят €200 тыс. для обеспечения ядерной безопасности в Украине, сообщила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает ТАСС.

«Китай уделяет большое внимание вопросу ядерной безопасности, — заявила она на брифинге. — Китай решил через МАГАТЭ предоставить €200 тыс. для оказания технической поддержки проектам по обеспечению ядерной безопасности в Украине».

По словам официального представителя МИД, Пекин поддерживает усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасности атомных объектов на Украине. «Китай продолжит взаимодействовать с мировым сообществом для формирования справедливой и взаимовыгодной международной системы по обеспечению ядерной безопасности», — добавила она.

Как уточнила Мао Нин, власти КНР продолжат оказывать содействие мирному диалогу и политическому процессу урегулирования украинского конфликта. «Мы будем устранять основные факторы рисков в области ядерной безопасности, содействовать обеспечению безопасности на атомных объектах Украины», — подытожила она.