Генсек ООН Антониу Гуттериш прибыл в Киев, сообщили представители организации. Сегодня он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продление зерновой сделки «во всех ее аспектах» и другие актуальные вопросы.

Сделка по вывозу украинского зерна через Чёрное море была подписана Россией и Украиной при участии ООН и Турции. Ее срок истекает 18 марта.

Выполнение условий зерновой сделки и продление ее сроков крайне важны для сдерживания глобальных цен на продовольствие и борьбы с дефицитом продуктов, от которого особенно страдают бедные страны.

С начала войны Россия блокировала в черноморских портах украинские товары, главным образом зерно и кукурузу, что вызвало большие проблемы на мировом рынке.