На акции протеста в Тбилиси против принятия закона об иноагентах пострадало 50 правоохранителей, а также были задержаны 66 человек.

Как сообщили в МВД, задержания происходили по фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции.

Собравшиеся возле здания парламента пытались заблокировать входы в парламент, но полиция не позволила им это сделать. Несмотря на неоднократные призывы МВД поддерживать порядок, протестовать мирно, в рамках закона, участники митинга продолжали свои насильственные действия и не подчинились законным требованиям правоохранителей, — сообщили в ведомстве.

По информации силовых структур, участники акции повредили и подожгли автомобили, принадлежащие МВД, повредили спецтехнику полиции, а также подожгли здание парламента, разбили в нем окна и повредили железные защитные дамбы.

В целях восстановления общественного порядка и предотвращения правонарушений полиция была вынуждена последовательно применять пропорциональную силу и специальные средства принуждения, — пояснили правоохранители.

Как отмечается в заявлении МВД, из-за насильственных действий демонстрантов около 50 сотрудников МВД получили ранения. Некоторым даже потребовалось хирургическое вмешательство, они до сих пор находятся в медицинских учреждениях. В ходе акции пострадали и граждане.