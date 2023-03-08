Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в обмане населения.

По его словам, они с помощью своих СМИ убедили людей, что принятый парламентом американский закон является российским.

«До 2012 года по указке «Национального движения» правоохранители применяли насилие в отношении к протестующим и Народному защитнику. Вчера по указке того же «Нацдвижения» митингующие применяли насилие в отношении правоохранителей и Народного защитника. Этот факт еще раз доказывает то, что эти люди никогда не изменятся, ни во власти, ни в оппозиции», – сказал он.