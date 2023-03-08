Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 1,57 доллара или 1,78%, до 86,47 доллара.
На биржах нефть марки Brent торгуется по 83,29 доллара за баррель.
Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 1,57 доллара или 1,78%, до 86,47 доллара.
На биржах нефть марки Brent торгуется по 83,29 доллара за баррель.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий