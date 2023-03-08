США предложили Японии и Южной Корее создать новый совет по ядерному сдерживанию

США обратились к Японии и Республике Корея с предложением создать новый консультативный орган по вопросам ядерного сдерживания.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yomiuri, которая ссылается на правительственные источники.

Предполагается, что новый трехсторонний совет будет действовать на постоянной основе. Он призван усовершенствовать имеющиеся у США двусторонние механизмы обсуждения этого вопроса с Японией и Южной Кореей, а также углубить дискуссию по проблеме ядерного сдерживания и расширить обмен информацией об американском ядерном потенциале. Кроме того, американская сторона предлагает создать совместную структуру для проведения тренировок, связанных с ядерным сдерживанием в обычное время, и внедрить механизм определения ответных мер в случае чрезвычайной ситуации.

Сейчас США проводят с Японией и Южной Кореей двусторонние консультации по ядерному сдерживанию на уровне представителей внешнеполитических и оборонных ведомств.

Отмечается, что Токио и Сеул положительно отреагировали на предложение Вашингтона. Состав участников и конкретные темы для дискуссий в рамках нового формата консультаций предполагается проработать в ближайшем будущем