Вчера во время акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси были задержаны 50 человек.

Как сообщают грузинские СМИ, среди задержанных есть лидеры различных политических партий.

В ходе противостояния с полицией было подожжено несколько автомобилей, разбиты стекла здания законодательного органа.

По сообщению МВД Грузии, среди протестующих, а также сотрудников полиции есть раненые. МВД пока не называет конкретного числа задержанных.

В настоящее время в районе обстановка спокойная.