Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в течение прошлого года во время российской «СВО» в Украине он очень много раз созванивался с президентом России Владимиром Путиным.

«Я с ним с тех пор (с Путиным после последней личной встречи в Москве в 2022 году) провёл очень много телефонных разговоров, которые длились очень долго», — сказал Шольц в ходе разговора с согражданами в городе Котбус.

Конкретную тематику общения немецкий канцлер при этом называть не стал, но подчеркнул, что продолжит созваниваться с Путиным и дальше.