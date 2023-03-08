Украинские бойцы уничтожили вражеский комплекс ПВО «Бук-М1-2» и отразили все атаки россиян под Бахмутом в Донецкой области. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Основные усилия враг и дальше сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Продолжает безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

В течение суток противник нанес 19 авиационных и 1 ракетный удар, а также 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза российских ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка, Карповичи Черниговской области; Стариковое, Голышевское, Павловка, Волфино, Грабовское в Сумской области и Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Красное, Зеленое, Анискино, Двухлетняя и Западное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону украинских войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Невского и Спорного. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Табаевка и Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Диброва Луганской области, а также Серебрянка, Спорное, Раздолевка, Федоровка и Ягодное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка и Бахмут. Вражеским обстрелам подверглись Железнянское, Дубово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дилиевка, Торецк, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Новокалиново, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись районам более 15 населенных пунктов. Среди них — Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Таврическое, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области, Никополь — Днепропетровской, а также Шляховое, Берислав, Шилова Балка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Херсонской области и Херсон. Всего районы 30 населенных пунктов.

В населенном пункте Стрелковое Генического района временно занятой территории Херсонской области, в местных заведениях начального образования учителя и воспитатели так называемой «власти» заставляют учеников и родителей оставаться после занятий и изучать конституцию и законодательные акты Российской Федерации, а также враждебную историю и историю. Во время перерывов детей принуждают учить и петь российский гимн.

Авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 российский зенитный ракетный комплекс ПВО «Бук-М1-2» и 3 района сосредоточения живой силы противника.