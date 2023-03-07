В Министерстве иностранных дел Украины отвергли обвинения президента Александра Лукашенко в причастности к событиям на аэродроме «Мачулище», а заявления Лукашенко в отношении президента Украины в МИД назвали «актом бессилия».

Об этом говорится в заявлении представителя украинского дипломатического ведомства Олега Николенко в Facebook

«Категорически отвергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме «Мачулище», — отметил он.

«Лукашенко также позволил себе грубый персональный выпад в адрес президента Украины. Этот акт бессилия оставим без ответа», — добавил он.