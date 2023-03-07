Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко о взрыве на аэродроме Мачулищи.

Информацию об этом Подоляк разместил на своей странице в Twitter.

«Нужно определиться с дефинициями. Запуск ракет по городам Украины с территории Беларуси – это теракт. Проникновение диверсионно-разведывательных групп с белорусской границы – это саботаж», — отметил Подоляк.

Он также добавил, что удар, нанесенный по самолету А-50 на аэродроме Мачулищи — это антитеррористический акт, совершенный местными партизанами.