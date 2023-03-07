Военно-воздушные силы Дании два года назад первыми в мире в рамках зеленой стратегии стали использовать одномоторные электросамолеты, арендованные у словенской компании Pipistrel. Однако, как сообщает во вторник издание Ingeniøren со ссылкой на управление материального обеспечения министерства обороны королевства, в сентябре, когда истечет срок лизинга, машины будут возвращены поставщику, а дальнейшее их использование не планируется.

Причина такого решения — ограниченная емкость электрической батареи, которой хватает лишь на преодоление небольших расстояний, и слабая маневренность. «У нас нет никаких иллюзий по поводу того, что в ближайшем будущем мы будем летать на электрических истребителях. Точно так же, как сам я не думаю, что когда-нибудь полечу на Майорку на электросамолете», — прокомментировал начальник авиационного отдела управления материального обеспечения Минобороны Каспер Бёрге Хансен.

Неизвестно, во сколько обошлась военному ведомству аренда электрических машин, способных поднимать в воздух двух человек и предназначенных для подготовки пилотов.

Темпы продвижения электросамолетов в сферу практического использования отстают от автомобильных, поскольку батареи все еще слишком тяжелы для летающих машин. Полная зарядка занимает около 45 минут, на ней они могут находиться в воздухе 30-50 минут. По словам Бёрге Хансена, самых качественных батарей хватает примерно на 68 км реального полета.