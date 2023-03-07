Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград рассказал об инциденте в Мачулищах. В атаке на самолет А-50 он обвинил Украину, а потом прошелся по президенту страны Владимиру Зеленскому.

«Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент», — заявил Лукашенко.

«Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: „Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем“. На что я говорил: „Мы не собираемся нападать“. — „Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете“. Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен», — добавил Лукашенко.

Одновременно он подчеркнул, что Беларусь не намерена быть втянутой в войну.