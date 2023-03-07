«Экономический ущерб от землетрясения в Турции превысит 100 миллиардов долларов», заявила постоянный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон. Ее цитирует РИА Новости.
«Экономический ущерб от землетрясения в Турции превысит 100 миллиардов долларов», заявила постоянный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон. Ее цитирует РИА Новости.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий