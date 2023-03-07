Иран объявил о создании «гиперзвуковой баллистической ракеты», способной уничтожать движущиеся морские транспортные средства и летать в 8 раз быстрее скорости звука.

Об этом на мероприятии в Тегеране сообщил глава Генштаба ВС Ирана генерал Мухаммед Бакыри, передает Fars.

Генерал отметил, что тестовые испытания ракеты прошли успешно.

Иран стал одной из трех стран, обладающих подобными ракетами, сказал он.

Бакири утверждает, что скорость баллистической ракеты составляет 8 махов (в 8 раз больше скорости звука), а ее дальность — 1500 километров.

Наличие в арсенале такой ракеты позволит создать зону безопасности в морях вокруг страны радиусом до тысячи километров, отметил глава иранского Генштаба ВС.

При этом Бакыри не привел информации о том, когда и где прошли тестовые испытания ракеты.