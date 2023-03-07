Актер Генри Кавилл перечислил $1 млн на помощь пострадавшим от землетрясений в Турции.
Об этом сообщает Turkey Posts English.
Также артист организовал доставку в регион еды и корма для животных.
Актер Генри Кавилл перечислил $1 млн на помощь пострадавшим от землетрясений в Турции.
Об этом сообщает Turkey Posts English.
Также артист организовал доставку в регион еды и корма для животных.
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