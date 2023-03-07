Соединенные Штаты и Израиль договорились усилить координацию мер, направленных на то, чтобы Иран не смог заполучить ядерное оружие.

Об этом говорится в распространенном Белым домом совместном заявлении двух стран, передает ТАСС.

«Должностные лица с большой обеспокоенностью проанализировали прогресс ядерной программы Ирана и подтвердили взаимную цель дальнейшего укрепления многолетнего партнерства в области безопасности между Израилем и США. В связи с этим должностные лица обязались усилить координацию мер по предотвращению появления у Ирана ядерного оружия и дальнейшему сдерживанию враждебной деятельности Ирана в регионе», — отмечается в заявлении по итогам прошедшего в Вашингтоне заседания американо-израильской стратегической консультативной группы с участием помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, израильского министра стратегического планирования Рона Дермера и главы Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

Они также обсудили итоги недавних совместных учений ВС США и Армии обороны Израиля. Во время заседания обе стороны рассмотрели «усилия по дальнейшему углублению безопасности и политической интеграции Израиля в ближневосточный регион». «Салливан подтвердил непоколебимую приверженность президента [США Джо] Байдена безопасности Израиля, выраженную в Иерусалимской совместной декларации о стратегическом партнерстве между США и Израилем, подписанной во время визита президента в Израиль в июле 2022 года», — отмечается в заявлении.