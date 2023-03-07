Сегодня в 07:45 произошло возгорание в курсирующем по маршруту №596 пассажирском автобусе марки İveco Otoyol с государственным регистрационным номером 90-LR-327.
Как сообщил начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции Ровшан Тагиев, по предварительной версии причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводах.
Пострадавших в результате инцидента нет. Возгорание удалось локализовать.
Движение по дороге возобновлено.
Это самый ужасный маршрут, и самая ужасная модель автобуса, я уже горел в этом автобусе, она сама возгорается, именно компания OTOYOL. Это не 1 случай, уже 20 случай возгорается именно эта модель