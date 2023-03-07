Сегодня в 07:45 произошло возгорание в курсирующем по маршруту №596 пассажирском автобусе марки İveco Otoyol с государственным регистрационным номером 90-LR-327.

Как сообщил начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции Ровшан Тагиев, по предварительной версии причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводах.

Пострадавших в результате инцидента нет. Возгорание удалось локализовать.

Движение по дороге возобновлено.