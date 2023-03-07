Генпрокуратура Армении обнародовала данные о новом факте госизмены.

Согласно информации, речь идет об одном из двух армянских военных, попавших в плен в июле 2021 года. По данным следствия, майор А.Н., находясь в одной из бакинских тюрем, дал согласие на сотрудничество с иностранными спецслужбами.

Сообщается, что после возвращения на родину он был назначен начальником службы эксплуатации в одной из воинских частей и стал передавать секретные данные, получив за это более $20 тыс.

Майору предъявлено обвинение, дело направлено в суд.