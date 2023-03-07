Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что конфликт в Украине «подошел к критическому моменту».

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в ходе ежегодных сессий главного совещательного и законодательного органов страны, которые на текущей неделе проходят в Пекине, передает РИА Новости.

По словам министра, «либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь», украинский конфликт «усугубится, ситуация выйдет из-под контроля».

Он также указал, что санкции и давление не могут решить проблемы.

«Сейчас необходимы спокойствие, разумность и диалог», — сказал дипломат.

Он отметил, что нужно «как можно скорее запустить мирные переговоры».

«Необходимо уважать все законные озабоченности соответствующих сторон в сфере безопасности, таким образом достигать долгосрочной безопасности в Европе», — добавил Цинь Ган.

Цинь Ган заявил, что Китай не является стороной конфликта в Украине и не предоставляет оружие ни одной из сторон.

«Китай не является ни инициатором, ни заинтересованной стороной кризиса, мы также не поставляем оружие ни одной из сторон конфликта. На каком основании сваливать ответственность на Китай и даже вводить санкции и угрожать? Мы никогда этого не примем», — сказал министр.

По его словам, по украинскому вопросу Пекин всегда делает независимые суждения, которые основываются на обстоятельствах дела. Как отметил дипломат, «между миром и войной» КНР «выбирает мир», а «между диалогом и санкциями» Китай «выбирает диалог».

Однако Цинь Ган отметил, что Китай не понимает, почему США требуют от КНР не поставлять оружие России, однако в то же время вооружает Тайвань. Глава МИД указал, что, когда речь идет об Киеве, Вашингтон говорит об уважении суверенитета и территориальной целостности, но когда вопрос касается Тайбэя и Пекина, то они не уважают суверенитет и территориальную целостность Китая.

Цинь Ган сказал, что «невидимые силы» пытаются в собственных геополитических целях затянуть конфликт в Украине.

Министр выразил сожаление, что «усилия по содействию примирению и продвижению переговоров неоднократно срывались».

По его словам, «создается впечатление», что есть «невидимая рука», которая «способствует затягиванию и эскалации» украинского конфликта, пытаясь использовать этот кризис «для реализации своих геополитических замыслов».