Российская Федерация может потерять значительную часть элитных подразделений ЧВК «Вагнер» в битве за украинский Бахмут. Этому будет способствовать невыгодное положение армии РФ возле города, которое позволит ВСУ уничтожить немало «живой» силы россиян. Как известно, войска РФ не смогут в ближайшее время окружить Бахмут без значительных потерь со своей стороны.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). По их словам, эскалация боевых действий под Бахмутом, которая наблюдается в последнее время, может уничтожить самые эффективные части войск РФ, а также ЧВК. Минобороны РФ будет сложно найти замену тем силам, которые Москва потеряет в столкновениях с ВСУ на этом участке фронта.

Аналитики прогнозируют, что военному командованию РФ для достижения успеха под Бахмутом придется бросить в бой в поддержку ЧВК свои воздушно-десантные силы или вообще отказаться от усилий взять город.

«Возможность нанести ущерб элитным частям группы «Вагнер» вместе с другими элитными подразделениями в условиях ведения городских боев является весьма вероятной для Украины», — говорится в отчете.